Innsbruck – Nach einem Überfall auf einen Juwelier in der Innsbrucker Innenstadt im Oktober des vergangenen Jahres sind am Montag drei Esten (21, 24 und 27 Jahre alt) am Landesgericht wegen schweren Raubes schuldig gesprochen worden. Sie wurden zu vier, sechs und sieben Jahren Haft verurteilt. Alle drei Angeklagten hatten sich schuldig bekannt. Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig.

Eindeutige Beweise würden das Vorgehen der Täter unzweifelhaft belegen, meinte die Richterin in ihrer Urteilsbegründung. „Sie gingen sehr organisiert vor“, erklärte die Vorsitzende nach Verlesung des Schuldspruches. Das Verbrechen des schweren Raubes sei erfüllt, da die Männer mit Äxten und einem Revolver bewaffnet in das Geschäft gestürmt seien. Zudem sei der Revolver, obwohl es sich um eine Knallgaswaffe handle, eindeutig als funktionstüchtige Waffe zu qualifizieren.