Deutschland

Sex in Umkleidekabine von Badeparadies? Prozess startet

Wie feucht-fröhlich geht es in Deutschland in der „Badewelt“ Sinsheim zu? Schon mehrfach sollen Paare Sex in den Umkleidekabinen in dem Saunaparadies gehabt haben. Das hat nun ein juristisches Nachspiel.