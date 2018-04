Innsbruck – Die Polizei in Innsbruck hat einen versuchten schweren Raub Ende Jänner in Innsbruck geklärt. In der Nacht auf den 30. Jänner war ein 57-jähriger Tscheche von einem Innenstadtlokal unterwegs zu seiner Unterkunft. Plötzlich wurde er von zwei Männern bedrängt.

Sie griffen ihm zunächst in die Jacke und konnten einen geringen Bargeldbetrag und eine Packung Zigaretten erbeuten. Damit aber noch nicht genug: Einer der Täter verfolgte den Mann noch weiter, bedrohte ihn mit einem Messer und verlangte weiteres Bargeld. Schließlich schlug ihm der damals noch Unbekannte mit der Faust mehrmals gegen den Kopf, wodurch der Mann leicht verletzt wurde.

Jetzt konnte die Polizei den brutalen Schläger ausforschen: Es handelt sich den Ermittlern zufolge um einen 28-jährigen Österreicher. Kripobeamte haben ihn in seiner Wohnung in Innsbruck festgenommen und nach der Einvernahme in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Über den 28-Jährigen wurde mittlerweile die Untersuchungshaft verhängt. (TT.com)