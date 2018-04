Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Eine versuchte Millionenerpressung rund um eine Steuerflüchtlings-CD im Jahr 2015 führte gestern letztlich vor einem Dreirichter-Strafsenat des Innsbrucker Oberlandesgerichts (OLG) zum wohl tiefsten Fall der jüngeren Tiroler Wirtschaftsgeschichte. Der frühere Generaldirektor der Raiffeisen-Landesbank, Fritz Hakl, der über Jahre zu den mächtigsten Tirolern gezählt hatte, wurde nach einem einstündigen Berufungsverfahren zu einer unbedingten Haftstrafe verurteilt. 21 Monate ergingen letztlich über Hakl – sieben davon unbedingt.

Das Urteil erging spät. Schon im Juli 2016 war Hakl nach dem Erpresser-Prozess am Landesgericht – die TT berichtete – zu zehn Monaten bedingter Haft und 79.200 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Der mittlerweile verstorbene Ex-Mitarbeiter jener Raiffeisen-Bankfiliale, von der die Kundendaten stammten, und ein einstiger Innsbrucker Steuerberater, der den Erpressungsversuch an der Raiffeisenbank ausgeheckt hatte, wurden damals ebenso zu Haft und Geldstrafen verurteilt. Hakl machte jedoch während des Berufungsverfahrens aufgrund von gesundheitlichen Problemen Verhandlungsunfähigkeit geltend. Ein gerichtsmedizinisches Gutachten wurde erstellt, viel Zeit verging, bis der Verhandlungstermin am Oberlandesgericht durch den Senatsvorsitzenden Anton Mayr anberaumt werden konnte. Die 78 Seiten umfassende Nichtigkeitsbeschwerde und Strafberufung von Verteidiger Herwig Fuchs führte dabei noch einmal mitten in das Jahr 2015.

Laut Anklage war der Ex-Raiffeisen-Generaldirektor Hakl damals ausgerechnet im Hotel Sailer mit dem Direktor einer Tiroler Raiffeisenbank zu einem Gespräch zusammengetroffen, welches nur für vier Augen und Ohren bestimmt war. Dabei soll Hakl seinem einstigen Raika-Mitstreiter erklärt haben, dass er für einen Steuerberater vermittle, der im Besitz von Listen mit 500 Kunden des Instituts sei. Sollte man weiter an den Depotwerten (24 Millionen Euro) interessiert sein, solle man den Steuerberater mit einer Million Euro entschädigen, ansonsten würden die Listen von diesem an die deutsche Finanz gehen. Der Raika-Direktor hörte Hakl zu und machte sich seinen Reim. Dieser klang dann per Kurznachricht so: „Hallo Fritz! Bezüglich unseres Gespräches von heute muss ich dir mitteilen, dass ich sehr enttäuscht und entsetzt bin, dass du dich für diese Erpressung einspannen lässt!“ Der Direktor schrieb es, zahlte keinen Cent und erstattete Anzeige.

Gestern vor dem OLG beteuerte Hakl nochmals, dass er die Raiffeisenbank nur warnen und vor Schaden bewahren wollte. Verteidiger Fuchs: „Der Steuerberater belastete Hakl, in seinen Aussagen habe ich aber 20 Lügen dokumentiert. Mein Mandant hatte nur Botenstellung und warnte konkret vor dem Steuerberater. Kein Erpresser nennt doch seine Hintermänner!“

Der OLG-Senat beriet und folgte Oberstaatsanwalt Boris Kuznik, der für Hakl eine Strafverschärfung gefordert hatte. Senatsvorsitzender Mayr: „Nach Würdigung sämtlicher Ergebnisse ist für den Senat der Tatbestand der Erpressung erfüllt. Um den ehemaligen Bankensektor zu warnen, hätte es kein konspiratives Treffen im Hotel gebraucht. Zudem hatte der angesprochene Bankdirektor doch keinerlei Grund, Sie zu belasten.“ Verräterisch fanden die Richter auch eine Handy-Nachricht, in der Hakl vor dem Treffen geschrieben hatte, dass „man jetzt die Daumen halten“ müsse. Insgesamt bestand so für das OLG kein Zweifel am Erpressungsversuch.

Zur Strafberufung führten die Richter aus, dass hier „ein intendierter Schaden von einer Million Euro vorliegt. Dazu bestehe ein hoher Schuldgehalt wegen des Treuebruchs am Raiffeisensektor.“ Richter Mayr: „Eine bedingte Haftstrafe und eine Geldstrafe reichen für die Tat aus spezial- und generalpräventiven Gründen nicht mehr aus. Zwei Drittel des Strafrahmens werden aufgrund bisheriger Unbescholtenheit nachgesehen.“ Hakl kann in der Justizanstalt nun um eine Fußfessel ansuchen.