Innsbruck, Moos i. P. – Obwohl bei dem Rettungseinsatz auf der Timmelsalm einiges schiefgegangen sei, „hätte auch der Tiroler Hubschrauber nicht fliegen können. Es war zu nebelig“, ist Gothard Gufler, Bürgermeister von Moos in Passeier, überzeugt.

Vergangene Woche hatte ein abgelehntes Hilfsangebot aus Tirol bei einem Rettungseinsatz in Südtirol für viel Aufregung gesorgt. Wie berichtet, wurde bei einem Lawinenabgang in Moos in Passeier ein Südtiroler Rettungsheli alarmiert und nicht das nur drei Flugminuten entfernt in Obergurgl stationierte Tiroler Gegenstück „Martin 8“.

Die Alarmierung habe zu lange gedauert, auch Kommunikationsschwierigkeiten habe es gegeben, sagt Gufler. „Egal wie schnell jemand da gewesen wäre, bei dem Nebel hätte er nicht fliegen können. Auch der Südtiroler Rettungshubschrauber hat nur ein kurzes Wetterfenster genützt.“

Grundsätzlich findet er es aber richtig, dass die Tiroler Hubschrauber auch für Einsätze in Südtirol angefordert werden. Für die grenznahen Gebiete „ist das ein großer Vorteil, der genutzt werden muss“. Einige Kinderkrankheiten in der Zusammenarbeit zwischen Tirol und Südtirol müssten aber sicherlich noch ausgemerzt werden, sagt der Bürgermeister.

Südtirols Spitzenpolitiker gehen in der Causa indes in Verteidigungshaltung. „Das Südtiroler Rettungswesen beweist immer wieder, wie effizient es funktioniert“, sagt der für Zivilschutz zuständige Landesrat Arnold Schuler gegenüber der Tageszeitung Dolomiten. (bfk)