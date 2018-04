Wien, Den Haag – 7000 Euro hat eine Schlepperbande von Flüchtlingen aus Afghanistan, dem Irak, Pakistan und Syrien für eine Reise in die EU verlangt. Nun haben österreichische und rumänische Ermittler mit Hilfe von Europol und Eurojust der Gruppe das Handwerk gelegt. Insgesamt soll die Bande 180 Migranten in die EU geschmuggelt haben, hieß es in einer Europol-Aussendung am Dienstag.

Kopf der Gruppierung war laut Europol ein Pakistaner. Rumänen und Angehörige anderer Länder standen ihm zur Seite. Seit Juli 2016 sollen sie Flüchtlinge in Autos, Vans und Lkw über die Balkan in das Unionsgebiet gebracht haben. Im April des Vorjahres wurde ein Transport mit 111 Migranten, darunter 42 Kinder, an der rumänisch-ungarischen Grenze in Nadlac gestoppt.

Konzentrierte Aktion in Österreich und Rumänien

Am Montag fand eine konzertierte Aktion in Österreich und Rumänien statt. Dabei wurden zehn Mitglieder der Gruppe festgenommen. In Österreich gab es fünf Hausdurchsuchungen, auch ein Fahrzeug wurde gefilzt. In Rumänien waren es sogar 19 Hausdurchsuchungen. Bei der Aktion wurden Bargeld, Dokumente und Mobiltelefone beschlagnahmt.

Europol zufolge war die Bande gut organisiert. Jedes Mitglied hatte demnach seine ganz spezifische Aufgabe: vom Finden der Flüchtlinge in Lagern und Asylzentren über die Organisation von Zwischenquartieren und dem Transport in grenznahe Regionen bis zur Rekrutierung von Fahrern und der Bereitstellung von Fahrzeugen für die eigentliche Schleppung.

Slowenische Strafverfolgungsbehörden unterstützten die von Europol koordinierte Aktion. Der europäischen Polizeiagentur wurden heuer bereits 21 illegale Grenzübertritte gestoppt. Im Schnitt wurden dabei jeweils 17 Flüchtlinge gefunden. (APA)