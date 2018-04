St. Ulrich a. Pillersee – Die St. Adolari Kirche in St. Ulrich am Pillersee ist Opfer eines schweren Diebstahles geworden. Ein Unbekannter entfernte das an der dortigen „Maria Loretto Statue“ aus dem Jahr 1750 abgehängte Jesuskind. Die gestohlene Skulptur ist etwa 40 bis 50 Zentimeter groß, ihren Wert konnte die Polizei jedoch nicht beziffern.

Der Diebstahl soll sich zwischen dem 3. und 10. April zugetragen haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Fieberbrunn unter der Telefonnummer 059133 / 7202 sowie jede andere Dienststelle entgegen. (TT.com)