Innsbruck — Siegmund Geiger, Bürgermeister von Zams und im Vorstand der Venet-Bergbahnen, will nicht zahlen. Kein Wunder — die Strafe für die illegale Beschäftigung von Asylwerbern im Skigebiet fällt, wenn auch im unteren Bereich des Rahmens angesiedelt, nicht unbedingt in die Bagatellekategorie. Über 50.000 Euro sind es in seinem Fall, bei seinem früheren Vorstandskollegen Herbert Mayer (ehemals Vizebürgermeister von Landeck) stehen rund 35.000 Euro im Strafbescheid. Jetzt muss der Landesverwaltungsgerichtshof klären, ob die Geldstrafen berechtigt sind.

Die Vorgeschichte: Bereits im Herbst 2015 kritisierte der Landtagsabgeordnete Ahmet Demir (Grüne), dass die Venet-Bergbahnen Asylwerber aus dem Raum Landeck für keineswegs gemeinnützige Arbeiten (Tellerwäscher, Schneeräumer etc.) einsetzen würden. Und das für einen Dumpinglohn von gerade einmal drei Euro pro Stunde. Der Auftakt für Ermittlungen der Finanzpolizei. „Keine angenehmen Ermittlungen", betonte Rainer Ziesel (Finanzpolizei) bei der Verhandlung am Mittwoch im Landesverwaltungsgericht: „Immerhin arbeitet der Bürgermeister bei der BH Landeck, einer Partnerbehörde also."

Geiger betonte mehrfach, im guten Glauben gehandelt zu haben. „Ich habe mich erkundigt, ob wir Asylswerber für gemeinnützige Arbeiten bei den Venet-Bergbahnen beschäftigen dürfen." Die Antwort sei ein klares Ja gewesen. Eine Aussage, die der ehemalige Regionalleiter West der Flüchtlingskoordination des Landes bestätigte: „Aus der Rechtsabteilung hieß es, die Beschäftigung von Asylwerbern in einer gemeindenahen Einrichtung sei zulässig." Und wenn die Bewilligung der Gemeinde vorliege, sei auch die Bergbahn als Arbeitgeber okay.

Eine Rechtsmeinung, die Ziesel als „grundwegs falsch" bezeichnete. Auch Richterin Theresia Kantner äußerte Zweifel an der Gemeinnützigkeit: Als Aktiengesellschaft seien die Venet-Bergbahnen ein grundsätzlich gewinn­orientiertes Unternehmen, an dem mehrheitlich der Tourismusverband beteiligt ist.

Dennoch forderte Geigers Anwalt, das Verwaltungsstrafverfahren gegen den Zammer Bürgermeister und Herbert Mayer einzustellen. Weil das Verschulden der beiden Vorstände sehr gering und keineswegs vorsätzlich sei: „Die Intention war eine sinnvolle Beschäftigung für die Asylwerber, damit sie nicht auf blöde Ideen kommen." Der Anwalt betonte, dass beide Vorstände ehrenamtlich für die Bergbahnen arbeiten. Die Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts steht noch aus. (tom)