Im März hatten am Landesgericht zwei Tierärzte unabhängig voneinander über untragbare Zustände und Tierqualen in einem Oberländer Stall berichtet: „Der Abfluss der Gülle war eingefroren. Deshalb waren die Kühe gezwungen, im Feuchten zu liegen. Im Stall gab es kaum eine trockene Stelle, so präsentierte sich der Pflegezustand der Tiere, auch deren Ernährungszustand war schlecht." Nicht versorgt schien einem der Veterinäre auch eine Kuh, die gerade gekalbt hatte. Das Kalb lag demnach mit offenem Beinbruch, der bereits geeitert hatte, in einem Eck. Der Tierarzt: „Dieses Tier hatte große Qualen erlitten und war schon total abgemagert." Laut Veterinär hätte man das Kalb sofort schlachten müssen, anstatt es so leiden zu lassen. Der Bauer präsentierte zwar heute noch einen Zeugen, dass sich das Kalb noch selbst auf allen Vieren halten konnte, wurde aber dennoch von Richterin Helga Moser wegen Tierquälerei verurteilt. „Warum sollten sie denn zwei Tierärzte mit einer Falschaussage belasten? Der Eiter hat schon gerochen, die Verletzung des Kalbs mussten Sie gesehen haben. Die Nichtbehandlung war eine Tierquälerei!" Über den bis zum Schluss Leugnenden ergingen nicht rechtskräftig zur Hälfte bedingte 800 Euro Geldstrafe. Schon zuvor hatte es laut Gericht „in diesem Stall Probleme gegeben". Besonders „dreist" hatte laut Staatsanwalt Clemens Gattringer ein Deutscher über Internet-Verkaufsangebote etliche Käufer betrogen. Denn obwohl gegen den 33-Jährigen bereits in Deutschland und Österreich mehrfach ermittelt worden war, trieb er seine Web-Gaunerei munter weiter und ließ sich auch nicht durch eine Anhaltung am Düsseldorfer Flughafen aufhalten. An die 50 Geschädigte können nun 15.000 überwiesene Euro in das Netz schreiben. Unter ihnen auch Jugendliche, die Spiele bestellt hatten. Ankläger Gattringer: „Was Sie da gemacht haben, war ihr Fulltime-Job. Sie waren ein Berufskrimineller, der sogar Gerichtsstrafen mit ergaunertem Geld bezahlt hat!" Zur Schadenwiedergutmachung ergingen zwei Jahre Gefängnis. Ganz ähnlich gelagert war die Online-Betrugsmasche eines ebenso gestern am Landesgericht angeklagten Ungarn. Er hatte auf Internetplattformen nicht existierende Goldmünzen unter Falschnamen angeboten. 20 Monate Haft ergingen. (fell)