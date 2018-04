Hall – Nach umfangreichen Ermittlungen konnte die Polizei in Hall jetzt eine Gruppe Jugendlicher ausforschen, die für mehrere Einbrüche und Sachbeschädigungen verantwortlich sein soll.

Spuren am Tatort waren es, die die Ermittler nach dem Einbruch in einem Jugendheim in Hall am 10. Februar zu einem 16-jährigen Kroaten führten. Im Rahmen einer Videoauswertung nach einem Tiefgarageneinbruch im selben Zeitraum tauchte der 16-Jährige wieder auf: Gemeinsam mit einem gleichaltrigen Italiener und einem ebenfalls 16-jährigen Russen sowie einem 18-jährigen Österreicher wurde der Kroate dabei gefilmt, wie sie versuchten, Autos kurzzuschließen. Das gelang ihnen nicht – die Fahrzeuge wurden aber schwer beschädigt.

Die vier Burschen wurden bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. Laut Polizei wurden dem Quartett noch weitere Einbrüche und Sachbeschädigungen nachgewiesen. (TT.com)