St. Ulrich am Pillersee, Ellmau – Aus dem Altarraum der Filial- und Wallfahrtskirche St. Adolari in St. Ulrich am Pillersee stahlen unbekannte Täter zwischen 3. und 10. April 2018 das Jesuskind der Maria-Loretto-Statue (Bild siehe oben). Die Schnitzerei ist etwa 40 bis 50 Zentimeter groß und stammt aus dem Jahr 1750. Die Krone ist vermutlich aus Gold und beim Haar handelt es sich um Echthaar.

Auch in der „Annakapelle“ in Ellmau ist ein Dieb auf Beutetour gegangen. Der Unbekannte stahl zwischen 29. März und 12. April eine geschnitzte Engelsholzstatue und machte sich aus dem Staub. Das „Schutzengel mit Kind“ (Bild siehe links) ist etwa 45 Zentimeter groß und stammt aus dem Jahr 1740. Die Skulptur ist in polychrom gefasst, versilbert und vergoldet. Der durch den Diebstahl verursachte Schaden dürfte bei rund 5000 Euro liegen.

Ob die Taten zusammenhängen, ist noch nicht bekannt. Die Landeskriminalabteilung bittet um zweckdienliche Hinweise unter den Telefonnummern 059133/703333 oder 059133/703351. (TT.com)