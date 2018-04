Innsbruck – Mit einem altbekannten Trick wird derzeit in Tirol versucht, Konsumenten Geld aus der Tasche zu ziehen: Sollen sie doch für einen telefonischen „Service für besondere sexuelle Ansprüche“ 90 Euro bezahlen. Die Rechnung stammt angeblich von einer Firma namens Onax mit Postfach im tschechischen Velke Popovice. Werden die 90 Euro nicht bezahlt, kommen angebliche Mahngebühren von 48 Euro und mehr hinzu samt Androhung weiterer Betreibungsschritte.

„Hier wird ganz offensichtlich damit spekuliert, dass den Opfern schon allein die Tatsache einer derartigen Forderung peinlich sein könnte“, erklären die AK-Experten in einem am Freitag veröffentlichen Schreiben.

Bei der Arbeiterkammer Tirol (AK Tirol) hätten sich in den letzten Tagen viele verunsicherte Konsumenten gemeldet, die das dubiose Schreiben aus Tschechien persönlich adressiert mit der Post erhalten haben. „Darin wird behauptet, dass man sich auf Verträge stütze, die man mit den Empfängern angeblich telefonisch abgeschlossen habe“, so die AK-Experten in einem Schreiben. Tatsächlich sei aber in keinem Fall ein gültiger Vertrag zustande gekommen.

Einige betroffene Konsumenten berichteten, dass sie mehrere Wochen vor Erhalt der Telefonsex-Rechnungen Anrufe von Unbekannten erhalten haben. Diese fragten unter dem Vorwand der Adresskorrektur oder einer Postzustellung persönliche Daten ab.

Wer solch‘ dubiose Rechnungen erhält, sollte keinesfalls Geld überweisen, rät die AK. Die Forderungen würden jeder Rechtsgrundlage entbehren. (TT.com)