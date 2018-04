Innsbruck — Gäste der Geburtstagsfeier einer Schülerin trafen am Freitag wieder am Landesgericht zusammen. Am Fest einer Oberländer Schülerin hatte sich nämlich ein schwerst betrunkener 23-Jähriger in filmreifer Art danebenbenommen. Und so berichteten Zeugen vor Strafrichter Günther Böhler, dass der streitsame Gast erst einem Kontrahenten den Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und später eine täuschend echt aussehende Walther-Pistole gezogen hatte. Dass sie der Angeklagte dabei mit einer Schreckschusspistole bedroht und genötigt hatte, wussten die Partygäste freilich nicht: „Er zielte auf einen halben Meter auf die Brust meines Freundes — ich war in Panik!" Da dem Oberländer aufgrund gerichtlich zuerkannten Vollrausches die Erinnerung fehlt, konnte er sich nur bei allen Betroffenen entschuldigen. Richter Böhler verhängte für den Ausraster eine empfindliche Strafe. So kamen rechtskräftig zu zur Hälfte bedingten 4800 Euro Geldstrafe Bewährungshilfe und ein Alkoholverbot über drei Jahre. Pistole und Pfefferspray wurden natürlich eingezogen.

Leiterin eines Supermarkts zweigte 15.000 Euro ab

Mit gebeugtem Haupt musste sich die einstige Leiterin einer Supermarktfiliale wegen Veruntreuung verantworten. 15.000 Euro hatte die Tirolerin nach und nach abgezweigt — aus persönlichen Gründen, nicht einmal für sich selbst. So schloss die geschädigte Firma im Prozess einen Rückzahlungsvergleich ohne Groll ab. Die Strafe von 600 Euro stottert die Geschasste dazu in zwölf Raten ab. (fell)