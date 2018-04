Prutz – In der Nacht auf Sonntag geriet gegen 3.00 Uhr ein auf einer Baustelle in Prutz abgestellter Kleintransporter in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde rückte sofort mit drei Fahrzeugen und 25 Mann aus und brachte das Feuer rasch unter Kontrolle. Dennoch entstand am Transporter Totalschaden.

Fremdverschulden kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden, die Ermittlungen dahingehend sind im Gange. Das Auto wurde zuletzt am vergangenen Donnerstag verwendet. (TT.com)