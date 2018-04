Innsbruck —Die Frau, die sich Mitte März als „Schnupperpraktikantin" in zwei Innsbrucker Arztpraxen am Zahngold bedient hatte, konnte nun ausgeforscht werden. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung und intensiven Ermittlungen des Landeskriminalamtes wurde eine 27-jährige Kroatin festgenommen.

Die junge Frau steht in Verdacht von Ende Jänner bis Mitte März sogar aus vier Zahnarztpraxen in Innsbruck und Hall Zahngold im Wert von etwa 10.000 Euro entwendet zu haben. Jedes Mal gab die Kroatin an, einen „Schnuppertag" in den Praxen absolvieren zu wollen.

Das Zahngold verkaufte die 27-Jährige nach eigenen Angaben anschließend in Kroatien. Sie habe aus Geldnot gehandelt. Die Frau wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.

Die Polizei bittet unter Tel. 059133/70 - 3003 um Hinweise auf weitere Straftaten mit ähnlicher Vorgangsweise, die bisher noch nicht gemeldet wurden. (TT.com)