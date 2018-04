Von Reinhard Fellner

Innsbruck, Westendorf – Ein offenbar schon länger andauernder Beziehungsstreit eines Unterländer Paars (49, 50) hatte am 22. November zu einem Bauchstich und nun letztlich zu einem Schwurgerichtsprozess wegen versuchten Mordes geführt.

Angeklagt ist eine 50-jährige Westendorferin, die damals alkoholisiert nach Hause gekommen und dort mit ihrem Lebensgefährten in Streit geraten war. Als der 49-Jährige daraufhin seine Koffer gepackt hatte und die Wohnung verlassen wollte, versetzte ihm die Frau laut Anklage einen Bauchstich. Staatsanwalt Hansjörg Mayr auf Anfrage der TT: „Der Angeklagten wird vorgeworfen, dass sie dem Opfer mit den Worten ,I bring di um‘ ein 30 Zentimeter langes Küchenmesser in den Bauch gestochen habe. Der Mann verständigte darauf einen Freund, der über Notruf Rettung und Polizei alarmierte. Aufgrund der lebensgefährlichen Bauchverletzung wurde der Mann ins Krankenhaus eingeliefert und sofort operiert.“

Laut LKA-Chef Walter Pupp dürfte damals ein „ganzes Bündel an Motiven“ Auslöser für die Tat gewesen sein. Laut Staatsanwaltschaft verantwortet sich hingegen die seither in U-Haft befindliche Angeklagte – für sie gilt die Unschuldsvermutung – damit, dass sie das Messer „nur zum Jausnen“ in der Hand gehalten hätte und ihr der Lebensgefährte während des Streits in das Messer gelaufen wäre. Geschworene urteilen dazu nun am 30. Mai.