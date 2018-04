Auch wenn Opferstock-Einbrecher in der Verbrecherhierarchie vielleicht nicht ganz oben am Treppchen stehen, drohen fürs Fischen von Münzen und Knöpfen aus kirchlichen Spendenbehältern dennoch sechs Monate bis zu fünf Jahre Haft. Vor so viel „Schmalz" hatte am Montag am Landesgericht ein Tiroler beim Prozess wegen gewerbsmäßig schweren Einbruchsdiebstahls Respekt.

Freilich fing der 46-Jährige vor der Urteilsverkündigung nicht ganz grundlos vor Richterin Heidemarie Paul zu weinen an. War er doch ab Dezember über ein Monat zu einer wahren Kirchen-Einbruchstour gestartet und hatte dort in über 20 Zugriffen (die Anklage zählte gar an die 50) versucht, Opferstöcke zu leeren. Die Ausrüstung des Mannes war professionell. So wurden bei dem 46-Jährigen bei Ergreifung Sägeblätter, Klebebänder, Holzkeile und Dietriche gefunden. Dass sich der einschlägig Vorbestrafte beim Kirchen-Frevel auch noch im Rückfall befunden hatte, machte die Situation vor Gericht nicht besser.

Auch nicht die Erfolglosigkeit des Kirchen-Einbrechers. So hatte er bei all seinen Zugriffen gerade mal an die 370 Euro aus den Schlitzen gefischt. 160 Euro konnten noch sichergestellt werden. Unter Schluchzen vernahm der Angeklagte dann das Urteil: Bedingte neun Monate Haft, 1440 Euro Geldstrafe plus Widerruf einst bedingt ausgesprochener 600 Euro trockneten die Tränen.

Schmerzensgeld am Konto übersehen

In Zeiten von Ressourcenknappheit bei der Justiz zeigten am Montag am Landesgericht zwei Fälle, womit sich das Landesgericht so herumschlagen muss. So war einem Türken die Diversion für einstige Übergriffe gegenüber seiner Frau widerrufen worden. Grund: Die Frau hatte angezeigt, dass ihr das zugesprochene Schmerzensgeld nicht überwiesen worden wäre. Eine Klärung im Prozess ergab jedoch, dass die Frau das Geld schon seit 26. März am Konto hat. Sie hatte es schlicht nicht bemerkt. In einem anderen Prozess soll es nun schon zur dritten Verhandlung rund um einen Sozialbetrug kommen. Ein Arbeitsloser steht im Verdacht, in Wahrheit hinter dem Paketdienst seiner Frau zu stehen. Die soll nun „zum allfälligen Lügengerüst" aussagen, kann sich jedoch entschlagen. (fell)