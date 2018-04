Innsbruck – Ein 20-jähriger Innsbrucker wurde von einem Unbekannten über Facebook kontaktiert und überredet, einen Geldbetrag via Western Union nach Bosnien zu überweisen. Das Geld sollte auf ein manipuliertes Ligaspiel in England gesetzt werden. Nachdem der junge Tiroler einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag überwiesen hatte, rief ihn der Unbekannte an und drohte ihm Gewalt an, sollte er nicht mehr Geld überweisen. Daraufhin erstattete der 20-Jährige Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)