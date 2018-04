Kittsee, Nickelsdorf – Die Polizei hat am Wochenende bei Kontrollen an den Grenzübergängen Kittsee und Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) drei Fahrzeuglenker erwischt, die Laser- bzw. Radarblocker an ihren Autos montiert hatten. Die in Österreich verbotenen Vorrichtungen wurden sichergestellt, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag.

Von den drei Lenkern im Alter von 29 und 30 Jahren wurden Sicherheitsleistungen eingehoben. Der Tscheche und die beiden Ungarn erhielten Anzeigen. (APA)