Innsbruck – Ein dreister Betrüger hat am Montag eine 74-jährige Innsbruckerin um ihr gesamtes Erspartes betrogen. Der Unbekannte rief am Sonntagabend bei der Frau an und gab sich als Kriminalpolizist aus. Am Telefon erklärte er der Seniorin, dass ihr Name bei einer Verhaftung auf einer möglichen Einbruchsliste aufgetaucht sei.

Am darauffolgenden Tag meldete sich der vermeintliche Beamte in der Früh erneut bei der 74-Jährigen: Der hochdeutsch sprechende Mann teilte ihr mit, dass ihr Konto ebenfalls nicht mehr sicher sei, da die vermeintlich Festgenommenen im Besitz ihrer Kontonummer und ihres PIN-Code gewesen seien.

Er forderte die Frau auf ihr gesamtes Vermögen vom Konto zu beheben. Das tat die gutgläubige Innsbruckerin schließlich auch – sie hob noch am selben Tag einen niedrigen fünfstelligen Betrag ab. Zwischen 8.30 und 9 Uhr wurde das Geld von einem angeblichen Kriminalpolizisten abgeholt. Gegenüber der Frau gab der Unbekannte an, dass das Geld wegen des Verdachtes von Falschgeld überprüft werden müsse und dass er es nach einer Stunde wieder zurück bringen werde. Als der Täter nicht mehr zurückkam, ging der Betrogenen schließlich ein Licht auf: Sie wandte sich an die echte Polizei. Ob sie ihr Geld jemals wiedersieht, bleibt fraglich. (TT.com)