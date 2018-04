Rust – Nach dem Fund weiterer Leichenteile im Neusiedler See am Montagabend, gehen die Ermittler einer neuen Spur nach: Ungarische Medien mutmaßen, dass es sich um einen seit November verschwundenen TV-Promi handelt. Die 24-jährige Vermisste ist in Ungarn unter dem Namen VV Fanni bekannt, sie arbeitete als Escort-Girl und trat später in mehreren TV-Shows auf. Die Umstände ihres Verschwindens sind unklar, ihr Ex-Freund steht im Verdacht, sie entführt bzw. getötet zu haben. Haarproben und Röntgenaufnahmen der Zähne wurden von den Verwandten der vermissten Frau bereits angeboten.

Auch die Ex-Frau eines ungarischen Fleischers wird in Ungarn mit dem Fall als mögliches Opfer in Verbindung gebracht. Die 40-Jährige ist bereits seit Jahren verschwunden. Ihr Ex-Mann war verdächtigt worden, sie getötet zu haben.

Entdeckt wurde die verstümmelte Leiche im Neusiedler See am Freitag von einem Ruster Fischer. Mittlerweile wurden Torso, Kopf, Unterarme ohne Hände sowie ein Unter- und ein Oberschenkel der weiblichen Leiche gefunden. Hände, Füße und ein Bein werden noch gesucht. (TT.com)