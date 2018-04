Eine Amtshandlung wegen Ruhestörung war mit einem 22-fach vorbestraften Unterländer derart eskaliert, dass der Wütende auf die nahe Polizeiinspektion verbracht werden musste. Nach unflätigsten Beschimpfungen ging es dort für den Alkoholisierten direkt in die Arrestzelle — gleich wie für dessen Frau, welche der Polizei nachgefahren war und ebenso auf der Inspektion weitergetobt hatte. Indes hatte der Amtsbekannte jedoch in der Arrestzelle weitergewütet und Schäden für 1600 Euro angerichtet. Unter anderem hatte der Hüne auch den Spülkasten aus der Wand gerissen. Eine Überschwemmung in der Zelle und im Vorraum war die Folge, der Hauptwasserhahn der Inspektion musste bis zur Verbringung des Mannes abgedreht werden. Am Landesgericht stand der wegen schwerer Sachbeschädigung Angeklagte dann durchaus zu seinen Taten und versprach Richter Thomas Dampf Schadenswiedergutmachung. Dieser hielt es jedoch nach reiflicher Überlegung für unvertretbar, den Unterländer nicht in Haft zu schicken. So geht es nicht rechtskräftig für drei Monate von der Arrest- in die Gefängniszelle.

Für 30 Monate muss hingegen ein erst 19-jähriger Oberländer in der Zelle Platz nehmen. Er hatte es nicht verkraftet, dass ein Bekannter seine Freundin im Jänner unsittlich berührt hatte. Daraufhin stattete der 19-Jährige dem Missetäter mit einem Verwandten einen Besuch ab. Als einer der Mitbewohner morgens die Wohnungstüre geöffnet hatte, sah sich dieser darauf zwei Vermummten mit einer Pistole, einem Brecheisen und einem Stock gegenüberstehen. Es dauerte nicht lange, da stand das Duo im Schlafzimmer des Gesuchten. Dieser bekam darauf in der Bauchgegend einen heftigen Hieb mit dem Brecheisen zu spüren. Schwere Nötigung und versuchte absichtlich schwere Körperverletzung. 2520 Euro Geldstrafe, 630 unbedingt, setzte es für den mitangeklagten Verwandten. (fell)