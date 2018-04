Telfs, Völs, Schoich – Drei Einbrüche, bei denen Fahrräder und E-Bikes gestohlen wurden, beschäftigen die Tiroler Polizei.

In der Nacht auf Donnerstag brachen Unbekannte in eine Garage in Telfs ein. Mit zwei Mountainbikes und zwei Rennräder machten sie sich aus dem Staub. Der Wert der Beute: Mehr als 10.000 Euro. In Völs brachen Unbekannte am Donnerstag gegen 1.40 Uhr in eine Tiefgarage ein. Sie durchsuchten mehrere Fahrzeuge. Aus einem stahlen sie einen Schlagbohrer und einen Akkuschrauber. Außerdem brachen die Täter einen Fahrradständer auf. Zwei E-Bikes und ein Montainbike nahmen sie mit. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Zwischen 8. April und Donnerstagfrüh wurde in einem Haus in Schwoich ein Kellabteil aufgebrochen. Hier stahlen Unbekannte ebenfalls zwei E-Bikes. Der Schaden liegt bei meheren tausend Euro. (TT.com)