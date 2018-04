Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Raubüberfälle sind in den nächtlichen Straßen von Innsbruck leider keine Seltenheit mehr. Oft verlieren die Opfer dabei nicht nur Wertgegenstände, sondern auch ihre Gesundheit. Ein hierzu besonders krasser Fall wurde nun am Landesgericht verhandelt.

Angeklagt waren vier im Dezember in Innsbruck aufhältige Somalier. Es war besser, dem Quartett zur Nachtstunde nicht zu begegnen.

Als Erster musste dies Anfang Dezember ein Tiroler verspüren, der nach einem ausgiebigen Lokalbesuch im Bereich des Südtiroler Platzes nur einmal falsch abgebogen war. Als der Mann wieder aus dem Eingang herausgehen wollte, war es zu spät. Zu viert hatten die jungen Angeklagten auf den Passanten eingeschlagen und eingetreten. Nach Attacken mit Glasflaschen ging das Opfer schließlich zu Boden. Darauf raubte man dem Verletzten seine Geldtasche mit 350 Euro.

Nicht besser erging es am Morgen des Weihnachtstags Gästen eines Bogen-Nachtlokals. Erst wollte einer den Diebstahl seiner Jacke mitsamt Handy verhindern – und bezahlte dies mit einem Faustschlag ins Gesicht. Kurz darauf nahm einer der Angeklagten einem anderen Bogenlokalgast einfach sein Bier weg. Als der den Burschen darauf zur Rede stellte, attackierten ihn zwei der Somalier laut Staatsanwalt Hannes Wandl mit Faustschlägen. Dies rief wiederum den Freund des Bestohlenen auf den Plan. Als dieser dem Attackierten zu Hilfe kommen wollte, wurde er jedoch von den teils u. a. wegen schweren Raubes und absichtlich schwerer Körperverletzung Angeklagten besonders brutal gestoppt. Gnadenlos schlugen zwei Burschen auf den bereits mit Schenkelfraktur, Gehirnblutung und Bruch am Hinterhaupt regungslos am Boden Liegenden ein.

„Sinnlose Brutalität“ für Ankläger Wandl. Der Schöffensenat für Jugendsachen sah dies auch so und verhängte nicht rechtskräftig zweimal drei, dreieinhalb und fünf Jahre Haft.