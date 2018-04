Von Reinhard Fellner

Schwaz, Sölden — Ernst Schöpf, seit 32 Jahren Sölder Bürgermeister und Präsident des Gemeindeverbandes, fasste am Freitag am Schwazer Bezirksgericht den Grund seiner Klage wegen übler Nachrede so zusammen: „Ich klage erstmals. Ich bin aber Dorfchef von Sölden und zugleich sozusagen der Klassensprecher aller Tiroler Bürgermeister. Die Geschäftsgrundlage meines Wirkens ist die Integrität. Da muss man einfach auf seinen Ruf achten!" Den sieht Schöpf durch mutmaßliche Redereien eines Ötztaler Geschäftsführers geschädigt. Soll der Beklagte doch laut Schöpf belegbar geäußert haben, dass der Sölder Dorfchef und drei weitere Gemeindebedienstete eine korrupte Vierschaft bilden würden. Hätte das Quartett doch über Müllverwiegungen dreieinhalb Millionen Euro in die eigene Tasche gesteckt.

Schöpf: „Wir werden hier als die Falotten dargestellt!"

Der Beklagte wies vor Richterin Sonja Egger jedoch nicht nur den Inhalt der Gerüchte von sich, sondern stritt vehement ab, solches überhaupt je gesagt zu haben.

Der Beklagte: „Ich habe nur geäußert, dass die Gemeinde über 26 Millionen Budget verfügt und dreieinhalb Millionen Euro frei verfügbar wären!" Schöpf-Anwalt Roman Schobesberger konterte darauf aber, dass man über Gesprächsaufzeichnungen und Zeugen verfüge, die Gegenteiliges beweisen würden.

Richterin Egger mahnte jedoch einen schnellen Rechtsfrieden ein. So könne es dem Beklagten schlimmstenfalls passieren, dass er am Ende eines langwierig zu führenden Verfahrens vorbestraft ist. Da Schöpf vorab geäußert hatte, dass es ihm hier letztlich nicht um eine strafrechtliche Sanktion, sondern allein um die Sicherstellung seines und des Rufs seiner Mitarbeiter gehen würde, fragte Richterin Egger in Richtung des Dorfchefs, ob es für ihn eine öffentliche Ehren- und Unterlassungserklärung nicht auch täte.

Beide Seiten überlegen nun bis 11. Mai, ob man das Verfahren außergerichtlich beilegt. Unklar blieb die Urheberschaft an den Gerüchten. Gerade dies würde Schöpf aber brennend interessieren.