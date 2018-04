Kundl – In der Nacht auf Samstag waren in Kundl Kennzeichen-Diebe am Werk. Laut Polizei wurden von zehn Fahrzeugen Nummernschilder abmontiert – aber immer nur je eins. Die Wagen waren in verschiedenen Straßen im Ort geparkt.

Die Polizeiinspektion Kundl bittet um Hinweise unter Tel. 059133/7215. (TT.com)