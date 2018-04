Nashville (Tennessee) — Ein bewaffneter Angreifer hat am Sonntag in einem Restaurant am Stadtrand von Nashville im US-Staat Tennessee vier Menschen erschossen. Mindestens vier weitere Personen wurden bei dem Angriff verletzt, teilte die Polizei mit. Don Aaron von der Polizei Nashville sagte vor Medien, die Tat habe sich vor und in einem Restaurant der Kette Waffle House ereignet.



BREAKING: Travis Reinking, 29, of Morton, IL, is person of interest in Waffle House shooting. Vehicle the gunman arrived in is registered to him. Gunman last seen walking south on Murfreesboro Pike. He shed is coat and is nude. See Reinking? Pls call 615-862-8600 immediately. pic.twitter.com/duoWCo5fC0

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) 22. April 2018

Der Schütze, ein 29 Jahre alter Weißer aus Illinois, sei um 3.25 Uhr Ortszeit (9.25 Uhr MESZ) mit seinem Pick-up-Truck eingetroffen. Er habe zwei Menschen vor dem Restaurant erschossen und einen in den Räumlichkeiten. Das vierte Opfer sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

Ein Kunde habe dem Schützen dessen Waffe entrissen, nach Polizeiangaben ein Gewehr, sagte Aaron. Der Mann sei nackt gewesen und zu Fuß geflohen. Ein Großaufgebot nahm die Fahndung auf, unterstützt von einem Hubschrauber. „Er war nackt und trat zu Fuß die Flucht an", hieß es in der Mitteilung der Polizei. Es handelte sich bei dem flüchtigen Angreifer um einen weißen Mann mit kurzen Haaren. (APA/AFP)