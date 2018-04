Mont Saint-Michel – Die Touristenattraktion Mont Saint-Michel in der Normandie ist am Sonntag nach einer Warnung geräumt worden. Wie die Gendarmerie mitteilte, mussten Touristen und Bewohner die Insel verlassen, nachdem es Hinweise auf einen sich verdächtig verhaltenden Mann gegeben hatte. Dieser drohte offenbar damit, gegen Polizisten vorzugehen.

„Im Gespräch mit einem Cafe-Besitzer stieß der Mann ziemlich präzise Drohungen gegen Sicherheitskräfte aus“, sagte der örtliche Verwaltungschef dem Sender FranceInfo. Ob der Unbekannte eine Waffe bei sich hatte, war zunächst unbekannt.

Man durchsuche die Insel nun Haus für Haus, möglicherweise habe der Verdächtige die Insel aber bereits mit den Touristen verlassen.

Nähere Angaben zu dem Mann und seinen Absichten lagen zunächst nicht vor. Die Touristen wurden ohne Zwischenfälle von der Insel gebracht, ein Hubschrauber kreiste über dem Gelände.

Der Mont Saint-Michel gehört zu den beliebtesten Touristenattraktionen Frankreichs. 2014 besuchten die Insel mit der berühmten Abtei rund 2,3 Millionen Menschen. Die Sicherheitskräfte in Frankreich sind nach einer Serie von Terroranschlägen mit mehr als 230 Toten in den Jahren 2015 und 2016 in besonders hoher Alarmbereitschaft. (APA/AFP)