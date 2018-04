In Polen sind am Wochenende zwei Männer festgenommen worden, die ein Konzert zur Feier des Geburtstags von Adolf Hitler veranstaltet hatten. Sie seien am Samstag bei einer Serie von Razzien mit rund 300 Einsätzkräften in Dzierzoniow festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft in Swidnica am Sonntag mit.

Die Verbreitung „totalitärer Ideologien“ kann in Polen mit bis zu zwei Jahren Gefängnis bestraft werden. Rund 100 Menschen waren zu dem Konzert gekommen, die Polizei beschlagnahmte bei den Teilnehmern unter anderem Flaggen. Auf der anderen Seite der Grenze, im ostsächsischen Ostritz, hatten sich am Wochenende Hunderte Neonazis zu einem von Protesten begleiteten Musikfestival versammelt. (APA/AFP)