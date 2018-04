Brixen – Warum musste die 57-jährige Monika G. in Brixen sterben? Was ist in der Wohnung in der ruhigen Schutzengelgasse passiert? Auf diese Fragen haben die Südtiroler Ermittler auch Tage nach dem Fund der Leiche noch keine Antwort. Mit dem Obduktionsergebnis, das am Montag vorliegen soll, erhoffen sich die Carabinieri nähere Informationen zu den Hintergründen der Bluttat.

Monika G. war wie berichtet am Donnerstag von Verwandten tot in ihrer Wohnung gefunden worden, nachdem sie sich seit Tagen nicht gemeldet hatte. Der Leichnam der 57-Jährigen wies offenbar mehrere Verletzungen durch ein Messer auf. In Medienberichten ist von Messerstichen in den Hals die Rede.

Ehemann hatte „Art Geständnis“ in der Jackentasche

Der Ehemann der Toten geriet ins Visier der Ermittler, er wurde laut einem Bericht der Onlineplattform Südtirol Online Stunden später in der Nähe des Brixner Bahnhofs entdeckt. Er soll sich in desolatem Zustand befunden haben. Laut Ermittlungsrichter Walter Pelino wurde in seiner Jackentasche ein Zettel gefunden, auf dem er eine Art Geständnis niedergeschrieben hatte. Unter dringendem Mordverdacht wurde er daraufhin ins Gefängnis nach Bozen überstellt. Ein Richter hat vorerst U-Haft erlassen, bislang wurde der 58-Jährige noch nicht offiziell einvernommen. In den nächsten Tagen ist eine Befragung geplant.

Das Paar wurde von Zeugen als sehr freundlich und etwas zurückgezogen beschrieben. Berichte über lautstarke Streits oder Auseinandersetzungen gibt es keine. Zuletzt soll die Getötete sehr angegriffen ausgesehen haben. Bekannte vermuteten eine schwere Krankheit. Genaueres war dazu allerdings nicht bekannt. Das Paar hat zwei erwachsene Söhne. (TT.com)