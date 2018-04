Innsbruck – Eine 27-Jährige hat am Montag ihren zwei Jahre älteren Ehemann in Innsbruck mit einem Messer attackiert. Der Verletzte musste in die Klinik gebracht werden.

Gegen 12 Uhr mittags war das Paar im 1. Stock eines Mehrfamilienhauses in der Prinz-Eugen-Straße im Stadtteil Pradl in Streit geraten. Dieser eskalierte, am Ende soll die 27-Jährige zu einem Küchenmesser gegriffen haben. Laut Polizei fügte sie dem 29-Jährigen drei oberflächliche Stichwunden am Bauch zu.

Danach flüchtete die Frau – nach kurzer Fahndung konnte sie gegen 12.45 Uhr in der Pontlatzer Straße festgenommen werden, wie Polizeisprechesprecher Bernhard Gruber der Tiroler Tageszeitung Online bestätigte. Die Verdächtige wurde in das Polizeianhaltezentrum gebracht. Weitere Ermittlungen laufen noch. (TT.com)