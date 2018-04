Innsbruck – Eine Frau hat am Montag einen Mann in Innsbruck mit einem Messer attackiert. Der Verletzte musste in die Klinik gebracht werden. Wie schwerwiegend die Verletzungen sind, ist derzeit noch unklar.

Zu der Tat war es gegen 12 Uhr mittags im 1. Stock eines Mehrfamilienhauses in der Prinz-Eugen-Straße im Stadtteil Pradl gekommen. Danach flüchtete die Frau – nach kurzer Fahndung konnte sie gegen 12.45 Uhr in der Pontlatzer Straße festgenommen werden, wie Polizeisprechesprecher Bernhard Gruber der Tiroler Tageszeitung Online bestätigte. Die Verdächtige wurde in das Polizeianhaltezentrum gebracht.

Die Hintergründe der Tat liegen noch im Dunkeln. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)