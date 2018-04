Von Thomas Hörmann

Innsbruck – War’s ein Unfall? Oder hatte doch ein Mörder seine Hände im Spiel? Seit Jänner untersuchen Beamte des Landeskriminalamtes den mysteriösen Tod einer Ungarin. Die Frau starb in ihrer Badewanne in einer Wohnung im Westen von Innsbruck. Walter Pupp, Chef des Landeskriminalamtes, bestätigt die Nachforschungen: „Auch wenn es keine konkreten Hinweise auf Fremdverschulden gibt, führen wir Mordermittlungen.“

Es war am 11. Jänner, als ein Zeuge der Innsbrucker Polizei die mögliche Abgängigkeit einer 39-jährigen Ungarin meldete – er habe die Frau seit mehreren Tagen nicht mehr gesehen. Der Auftakt für einen Routineeinsatz mit tragischem Ausgang: Als die Beamten die Wohnung öffneten, entdeckten sie in der Badewanne die Leiche der Vermissten. „Die Ungarin dürfte bereits seit einer Woche tot gewesen sein“, sagt der Chef des Landeskriminalamtes. Wie die Obduktion der Leiche an der Innsbrucker Gerichtsmedizin ergab, ist die 39-Jährige ertrunken. Schon bald wurde auch klar, dass die Tote für die Polizei keine Unbekannte war. Sondern eine amtsbekannte Geheimprostituierte, die deshalb schon mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten war, wie mehrere Anzeigen bewiesen.

Die genauen Umstände, die zum Tod der Ungarin führten, sind noch völlig offen: „Es gibt keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen, aber wir können das auch nicht ausschließen“, sagt Pupp. Die Leiche wies keine Verletzungen auf, wie sie bei einem Abwehrkampf entstehen. Auch so genannte vom möglichen Täter verursachte Zupackverletzungen konnten die Gerichtsmediziner nicht feststellen. Allerdings fehlt auch eine Erklärung, warum die Ungarin plötzlich im Badewasser ertrank. Hinweise auf ein medizinisches Problem liegen ebenfalls nicht vor. Dasselbe gilt für die typischen Verletzungen, die bei einem Sturz in der Wanne entstehen und die zur Bewusstlosigkeit und in der Folge zum Ertrinken führen können.

Auch die Untersuchung der Wohnung durch die Tatortspezialisten des Landeskriminalamtes brachten kein Licht ins Dunkel: „Aus der Wohnung ist nichts weggekommen“, sagt Pupp. Anders ausgedrückt: Ein Raubmord gilt damit als unwahrscheinlich.

Wenn eine Prostituierte einem Gewaltverbrechen zum Opfer fällt, geraten in der Regel die Freier sehr rasch in den Fokus der Kriminalisten. Aber auch in diesem Umfeld führten die Ermittlungen zu keinem zählbaren Ergebnis. „Es gibt weder eine heiße Spur noch einen Tatverdächtigen“, fasst der Chef des Landeskriminalamtes den Ermittlungsstand zusammen.