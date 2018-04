Toronto — In Toronto ist ein Lieferwagen in eine Menschenmenge gerast. Mindestens „acht bis zehn" Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Ob es sich um einen Unfall oder eine vorsätzliche Tat handelte, blieb zunächst unklar.

Wie CBC News online berichtet, fuhr ein weißer Van gegen 13.30 Uhr Ortszeit auf den Bürgersteig. Dort rammte er mehrere Personen. Anschließenden flüchtete der Lenker in seinem Wagen. Der Lieferwagen wurde wenig später von der Polizei gestoppt. Der Lenker wurde festgenommen. Weitere Verdächtige gebe es nicht.

Die betroffene Gegend Torontos im Stadtteil North York ist tagsüber belebt, dort liegen zahlreiche Geschäfte und Restaurants. Die Polizei sperrte die Gegend ab, auch der U-Bahnverkehr wurde unterbrochen. (TT.com, dpa)

