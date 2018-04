Toronto — Ein Lieferwagen ist im kanadischen Toronto in eine Gruppe von Fußgängern gefahren und hat dabei mehrere Menschen erfasst. Neun Menschen starben, 16 weitere wurden verletzt, bestätigte die Polizei am Nachmittag (Ortszeit). Fünf der Verletzten befinden sich laut Krankenhausangaben in kritischem Zustand.

Acting Chief Peter Yuen: 9 people dead, 16 people injured. One man in custody, after incident involving vehicle on Yonge Street. ^js

Kurz nach dem Unfall war noch von acht bis zehn Verletzten die Rede gewesen.

Update: unknown of extent of injuries, possible 8 - 10 pedestrians struck further when I get it ^gl

Wie CBC News online berichtet, fuhr ein weißer Van gegen 13.30 Uhr Ortszeit auf den Bürgersteig. Dort rammte er mehrere Personen. Anschließenden flüchtete der Lenker in seinem Wagen. Der Lieferwagen wurde wenig später von der Polizei gestoppt. Der Fahrer sei festgenommen worden und weitere Verdächtige gebe es nicht, sagte der Polizeisprecher. "Ich habe eine Waffe in meiner Tasche", drohte er den Beamten einem CTV-Bericht zufolge kurz vor seiner Festnahme, die dann aber offenbar ohne Schusswechsel stattfand. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Die betroffene Gegend liegt in einer Einkaufsmeile im Norden Torontos im Bezirk North York und ist tagsüber belebt, dort liegen Geschäfte und Restaurants. Der weiße Transporter - der Aufschrift nach ein Mietwagen - war Berichten zufolge mit hoher Geschwindigkeit von der Straße auf den Gehweg gefahren. Die Gegend wurde abgesperrt, auch der U-Bahnverkehr wurde unterbrochen. Das Auto stand nach dem Vorfall mit zerbeulter Motorhaube auf dem Gehweg.

A closer look at the damage to the white van in the middle of the Police tape near Yonge at Sheppard. pic.twitter.com/MUhV02Zt3r

"Er hat die Leben so vieler Menschen zerstört", sagte Alex Shaker gegenüber CTV. "Alles, was ihm in den Weg kam." Auch jemand mit einem Kinderwagen sei vom Auto erfasst worden. "Es waren so viele Körper", sagte Augenzeugin Carol Roberts. Sie habe "viele Menschen leblos am Boden" liegen sehen. Die Opfer seien noch auf der Straße behandelt worden, sagte eine Sprecherin der Rettungskräfte. Augenzeugen zufolge waren auf der Straße mehrere Blutspuren zu sehen.. (TT.com, dpa)