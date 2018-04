Nashville — Der 29-Jährige, der in der Nacht auf Sonntag in einem Restaurant bei Nashville (US-Bundesstaat Tennessee) vier Menschen erschossen haben soll, wurde am Montag festgenommen. Das gab die Polizei auf Twitter bekannt.

BREAKING: Travis Reinking apprehended moments ago in a wooded area near Old Hickory Blvd & Hobson Pk. pic.twitter.com/00ukga37s6

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) April 23, 2018

Der Schütze war nach offiziellen Angaben um 3.25 Uhr Ortszeit (10.25 Uhr MESZ) mit einem Pick-up-Truck am Restaurant der Kette Waffle House eingetroffen. Einige Minuten lang saß er Berichten zufolge beobachtend in seinem Wagen. Dann sei er ausgestiegen, habe zwei Menschen auf dem Parkplatz vor dem Restaurant und einen in den Räumlichkeiten erschossen, sagte Don Aaron von der Polizei Nashville vor Medien. Das vierte Opfer sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Mindestens vier weitere Personen wurden verletzt.

Kunde entriss dem Schützen die Waffe

Ein Kunde habe dem Schützen das Gewehr entrissen und hinter eine Theke geworfen, sagte Aaron. „Keine Frage - er hat dadurch viele Leben gerettet." Der Täter sei zu Fuß geflohen. Zunächst hieß es, er sei dabei nackt gewesen. Später erklärte die Polizei, der Gesuchte trage schwarze Hosen und kein Hemd, habe in seiner Jacke aber zusätzliche Munition bei sich gehabt.

Ein Großaufgebot nahm noch in der Nacht die Fahndung auf, unterstützt von einem Hubschrauber. Offenbar hatte sich der 29-Jährige in einem Waldgebiet in der Nähe seines Wohnhauses verschanzt. Augenzeugen hatten ihn erkannt, als er über eine Baustelle in der Nähe in den Wald ging. Wie lang er genau dort war, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Bei seiner Festnahme habe er einen Rucksack getragen, in dem sich neben einer Taschenlampe unter anderem eine weitere Schusswaffe und Munition befanden, sagte Carlos Lara von der Polizei Nashville am Montag. (TT.com, dpa)