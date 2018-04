Von Reinhard Fellner

Innsbruck, Ischgl – 2016 trennte sich der Tourismusverband Paznaun-Ischgl (TVB) von einem leitenden TVB-Mitarbeiter, der den wirtschaftlichen Erfolg der Ischgler über das Gehalt hinaus in die eigene Tasche umleiten wollte. So hatte der seit 22 Jahren für den Verband tätige Oberländer im Jahr 2003 begonnen, private Forderungen an Veranstalter zu stellen, wenn sie weiter mit Aufträgen betraut werden wollten.

„Provision“ hatte der „Eventmanager“, der Verhandlungen mit Musikern, Moderatoren und Veranstaltungstechnikern geführt hatte, diese Art von Bestechlichkeit genannt. Die Angesprochenen hatten wiederum ihre Aufträge in Ischgl nicht verlieren wollen und lieber Einzelprovisionen bis zu 6500 Euro gezahlt.

Ein Fall für die Korruptionsstaatsanwaltschaft, die zum ersten Mal in Tirol zu einem derartigen Fall Anklage gegen den Ex-TVB-Mitarbeiter und beteiligte Unternehmer erhoben hat. Dazu wird für eine Veranstalterfirma nach dem Unternehmensstrafrecht auch die Verhängung einer Verbandsgeldbuße gefordert – die TT berichtete. Für den korrupten Mitarbeiter führte sein Tun auch schon ohne Prozess zur Lebenstragödie: Zum Jobverlust kommen Schulden und Scheidung. „Es war ein Riesenfehler!“, gestand der Paznauner Richterin Verena Offer zitternd zu. Auf deren Frage, ob mit ihm denn alles in Ordnung sei, kommentierte Verteidiger Mathias Kapferer, dass mit seinem Mandanten „wirklich gar nichts mehr in Ordnung“ wäre. Als Motiv nannte der einstige Eventmanager, dass er ungerecht entlohnt worden wäre. Dies gestand ihm auch einer der angeklagten Unternehmer zu. Dieser sah sich jedoch eher als Opfer als als Täter. „Mein ganzes Equipment war auf ­Ischgl ausgerichtet. Ich konnte mir damals eigentlich aussuchen, ob ich in Konkurs gehe oder zahle. Obwohl meine Gattin total dagegen war und mir als gesetzestreuer Mensch die ganze Vorgangsweise zuwider war, habe ich den TVB-Mitarbeiter halt bei Laune gehalten.“ Ein Schaden sei aber niemandem entstanden: „Ich habe dieses Geld direkt von meiner Gewinnspanne abziehen müssen.“

Allgemein kritisch erörtert wurde die Verflechtung des ­Ischgler TVB mit der Seilbahn. Einer der Verteidiger forderte hierzu die Staatsanwaltschaft auf, die finanziellen Überschneidungen auf Untreueverdacht zu überprüfen. So konnte kaum geklärt werden, ob der Erstangeklagte eigentlich für den TVB oder für die Seilbahn tätig war. Am Donnerstag sagen Alfons und Hannes Parth dazu als Zeugen aus.