Von Reinhard Fellner

Ischgl, Wien, Innsbruck – Schwarze Schafe gibt es überall. So ist der weltweit bekannte Tourismusverband (TVB) Paznaun-Ischgl laut einem Strafantrag der Korruptionsstaatsanwaltschaft, Außenstelle Innsbruck, von einem lupenreinen Korruptionsfall betroffen.

Angeklagt sind am Landesgericht am Dienstag und Donnerstag ein einstiger „Eventmanager“ des TVB und Unternehmer, die für den TVB auf der Idalpe und Co. tätig geworden waren. Dazu wird für eine Veranstalterfirma nach dem Unternehmensstrafrecht auch die Verhängung einer Verbandsgeldbuße für das Tun seiner Entscheidungsträger gefordert.

Private Forderungen an Veranstalter

Was war passiert? Mitte Juli 2016 trennte sich der TVB von einem wichtigen Mitarbeiter, nachdem Unglaubliches zu Tage gekommen war. So hatte der seit 22 Jahren für den Verband tätige Oberländer irgendwann im Jahr 2003 begonnen, private Forderungen an Veranstalter zu stellen, wenn sie weiter mit Aufträgen betraut werden wollten. „Es war ein Riesenfehler“, sagte der Angeklagte am Dienstag vor Gericht.

„Provision“ hatte der TVB-Mitarbeiter, der Verhandlungen mit Musikern, Moderatoren und Veranstaltungstechnikern geführt hatte, diese Art von Bestechlichkeit genannt. Die Angesprochenen hatten wiederum ihre Aufträge in Ischgl nicht verlieren wollen und fortan Einzelprovisionen bis zu 6500 Euro gezahlt.

Prominente Ischgler als Zeugen

Was mit einem Veranstalter begonnen hatte, machte Schule. Bis der TVB-Mitarbeiter sein System offenbar für Normalität gehalten hatte und Firmen sogar schriftlich per E-Mail zur Korruption aufgefordert hatte. So soll der Hauptangeklagte geschrieben haben, dass „es nett wäre“, wenn er eine Provision bekommen würde. Anderen hatte er mitgeteilt, dass diese seine zehn Prozent doch einfach in das Angebot einrechnen sollten, ohne dass dies freilich aufschiene.

Eine Bestechung eines Amtsträgers. Ist doch jeder Tourismusverband eine sogenannte Körperschaft öffentlichen Rechts, die über Verordnung der Landesregierung errichtet wird.

Der Anklagevorwurf der Korruptionsjäger (Tiroler Oberstaatsanwalt Günther Höllwarth) ist teils bereits durch Geständnisse belegt. Für alle Involvierten gilt trotzdem die Unschuldsvermutung. Prominente Ischgler müssen dazu als Zeugen aussagen. TVB-Obmann Alfons Parth wollte deshalb „zum laufenden Verfahren keine Stellungnahme abgeben“.