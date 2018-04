Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Callgirl Katharina: Unter diesem Namen warb die möglicherweise ermordete Prostituierte im Internet um Kunden. Und das schon seit mindestens acht Jahren – die 39-jährige Ungarin war im Innsbrucker Rotlicht-Milieu keineswegs unbekannt. Und so verwundert es kaum, dass die Nachricht vom Tod der Prostituierten bereits im Jänner in einschlägigen Foren im Internet die Runde machte: „Leider muss ich euch mitteilen, dass sie vor ca. zwei Wochen an einem epileptischen Anfall verstorben ist“, teilte ein User mit.

Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit. Richtig ist, dass die Ungarin tatsächlich um den 4. Jänner in der Badewanne ihrer Wohnung am Fürstenweg ums Leben kam – die TT berichtete. Richtig dürfte auch sein, dass die Frau an epileptischen Anfällen litt. Dass ein solcher Anfall einen Sturz in der Wanne auslöste, dadurch zur Bewusslosigkeit und in weiterer Folge zum Ertrinkungstod führte, ist aber eher unwahrscheinlich. Denn dann hätten die Gerichtsmediziner bei der Obduktion Sturzverletzungen finden müssen. Das sei aber nicht der Fall gewesen, stellt Walter Pupp, Leiter des Landeskriminalamtes, klar. Die Ermittler tun sich derzeit schwer, den Hergang des Todes der 39-Jährigen zu rekonstruieren. So schwer, dass aus Ermangelung schlüssiger Erklärungen Mordermittlungen eingeleitet wurden.

Wie berichtet, hat ein Zeuge die vermeintliche Abgängigkeit der Prostituierten am 11. Jänner der Polizei gemeldet. Als die Beamten noch am selben Tag die Wohnung der Frau durchsuchten, fanden sie in der Badewanne ihre Leiche. Tod durch Ertrinken, ergab die Obduktion. Aber: Erwachsene ertrinken in der Regel nicht einfach so in der Badewanne. Es sei denn, sie stürzen, haben ein medizinisches Problem bzw. stehen unter starkem Einfluss von Alkohol, Drogen etc. Oder sie werden ertränkt. Für all diese Erklärungsversuche fehlen im Fall von Callgirl Katharina Indizien und Beweise. „Es gibt weder eine heiße Spur noch einen Tatverdächtigen“, so Pupp.

Die 39-Jährige verbrachte ihre letzten acht Lebensjahre nicht nur in Innsbruck, sie dürfte sich auch häufig in Rosenheim aufgehalten haben. Ursprünglich soll sie am Straßenstrich gearbeitet haben, später in einer Wohnung in der Höttinger Au 84, zuletzt am Fürstenweg.

Die Ungarin war bei ihren Bekannten und auch Kunden geachtet.