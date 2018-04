Innsbruck – Eine 27-jährige Frau, die am Montag festgenommen wurde, weil sie ihren 29-jährigen Ehemann in einer Wohnung in Innsbruck mit einem Küchenmesser verletzt haben soll, ist am Dienstag wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Wie die Polizei berichtete, dürfte sich der 29-Jährige die Verletzungen selbst zugefügt haben.

Zunächst waren die Ermittler davon ausgegangen, dass die 27-Jährige ihren Mann im Zuge eines Streits mit einem Küchenmesser attackiert und schwer verletzt hatte. Der 29-Jährige erlitt nach Polizeiangaben drei oberflächliche Stichverletzungen im Bauchbereich und wurde nach der Erstversorgung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Die Verletzungen waren laut Polizei nicht lebensbedrohlich.

Die Frau war zunächst geflüchtet, wurde aber kurze Zeit von Beamten festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum überstellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde sie am Dienstag wieder freigelassen. (TT.com)