Längenfeld – Während eines Thermenbesuches in Längenfeld wurden einem Schweizer Ehepaar am Sonntagnachmittag von unbekannten Tätern zwei E-Bikes gestohlen. Die E-Bikes befanden sich auf einem versperrten Radträger am Auto des Paares. Durch die Tat entstand ein Schaden im vierstelligen Eurobereich. (TT.com)