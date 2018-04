Rum/Terfens – Enormen Sachschaden richtete ein Unbekannter an, der in der Nacht auf 16. März 2018 versucht hat, Fahrkartenautomaten an den Haltestellen Rum und Terfens zu knacken. Dabei ging er mit verschiedensten Werkzeugen vor. Wie die Polizei mitteilt, konnte der Kriminelle dabei kein Geld erbeuten, der entstandene Sachschaden liegt aber im fünfstelligen Eurobereich.

Videokameras haben den vermummten Täter bei seinen Taten aufgenommen. Mithilfe von Fotos sucht das Landeskriminalamt Tirol nach dem Mann. Er war mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert und trug eine auffallend orange Warnweste mit Kapuze auf der ein Logo (eventuell ein Firmenlogo) auf der linken Brustseite aufgedruckt war. Der Mann trug außerdem eine dunkle Arbeitshose und Schuhe mit weißen Streifen.

Um zweckdienliche Hinweise an das Landeskriminalamt Tirol unter der Telefonnummer 059133/703333 wird gebeten. (TT.com)