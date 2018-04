Telfs – Filmreif war am Donnerstagvormittag die Flucht eines 36-jährigen Tirolers vor der Polizei: Die Beamten hatten im Zuge von Erhebungen in einem Wohnhaus in Telfs starken Cannabisgeruch festgestellt und an der Tür des Mannes geläutet. Laut Polizei war deutlich zu hören, dass jemand zu Hause war – aufmachen wollte der Bewohner aber nicht. Also sicherten die Beamten das Haus und stiegen durch ein Fenster in die Räumlichkeiten ein. Der 36-Jährige wollte sich aber nicht so leicht geschlagen geben und kletterte durch einen Lichtschacht aus der Wohnung – er konnte vorerst entkommen.

Bei der Suche nach dem Flüchtigen stießen die Ermittler dann zunächst auf eine Indoor-Plantage mit Keimlingen von Cannabispflanzen sowie bereits getrocknetes und zum Teil verpacktes Cannabis. Ein Diensthund nahm kurz darauf in der Nähe des Hauses eine Spur auf. Daraufhin fanden die Ermittler im Garten eines 51-Jährigen ebenfalls mehrere Cannabispflanzen. Im Haus des Mannes wurden eine Indoor-Plantage sowie mehrere Suchtmittel sichergestellt.

Vom ursprünglich gesuchten 36-Jährigen fehlte zu diesem Zeitpunkt noch jede Spur. Er stellte sich wenig später überraschend selbst den Telfer Beamten. Beide Männer werden angezeigt. (TT.com)