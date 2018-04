Mexiko-Stadt – Nach der Entführung eines katholischen Priesters in Mexiko ist die Leiche des Geistlichen entdeckt worden. Der Tote sei in der Ortschaft Emiliano Zapata im Bundesstaat Morelos im Zentrum des Landes gefunden und von seiner Tochter identifiziert worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

Man hatte den 83-Jährigen Anfang des Monats verschleppt. Er ist in der Geiselhaft vermutlich an einem Herzinfarkt gestorben.

Der Priester Moises Fabila Reyes gehörte zur Erzdiözese von Mexiko-Stadt und hatte Dienst getan in der Basilika der Jungfrau von Guadalupe, einem der wichtigsten Wallfahrtsorte Lateinamerikas. Die Angehörigen des Opfers sollen mit den Entführern bereits in Verhandlungen über eine Lösegeldzahlung gewesen sein, als der Priester starb.

Bereits in der vergangenen Woche waren in Mexiko zwei Priester getötet worden. Nach Angaben des katholischen Nachrichtenportals CCM ist Mexiko weltweit eines der gefährlichsten Länder für Geistliche. Demnach kamen seit Ende 2012 in Mexiko 24 Priester unter gewaltsamen Umständen ums Leben. (APA/dpa)