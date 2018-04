Ramsau – Die Polizei hofft, mithilfe von Bildern einer Überwachungskamera jenen Mann zu finden, der am 13. April in den frühen Morgenstunden in ein Büro in Ramsau eingebrochen ist. Aus den Schubladen entwendete der Täter Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro.

Der Mann dürfte einer Tätergruppe angehören, welche bereits die gesamte Wintersaison über Einbruchs- und Einschleichdiebstähle in Tirol und den angrenzenden Bundesländern begangen hat. (TT.com)