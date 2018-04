Mayrhofen – Beim „Snowbombing Festival“ in Mayrhofen in der Nacht von 12. auf 13. April stahlen zwei vorerst unbekannte Taschendiebe mehrere Handys sowie eine Kamera. Einige Tage später nahm die deutsche Polizei zwei Italiener fest, die in Verdacht stehen, die Diebstähle begangen zu haben. Mehrere Handys wurden sichergestellt und den Opfern zugeordnet. (TT.com)