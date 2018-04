London – Die Eltern des todkranken britischen Buben Alfie wollen in Zukunft mit den Ärzten des Kinderkrankenhauses in Liverpool zusammenarbeiten. Damit würden „die Würde und Annehmlichkeiten“ sichergestellt, die ihr Sohn brauche, teilten die Eltern am Donnerstagabend nach einem Gespräch mit den Medizinern mit.

Unklar war am Freitag allerdings zunächst, ob die Eltern weiterhin dafür kämpfen, ihren Sohn nach Hause verlegen zu lassen. Zuvor war es zu einem schweren Zerwürfnis zwischen beiden Seiten gekommen, da die Ärzte weitere lebenserhaltende Maßnahmen für sinnlos halten. Die Eltern wollen dagegen, dass ihr 23 Monate altes Kind so lange wie möglich lebt. Der Fall beschäftigte mehrere Gerichte. Wütende Demonstranten bedrohten Mitarbeiter des Kinderkrankenhauses.

Alfie hat eine schwere neurologische Krankheit, die nicht klar diagnostiziert ist. Fast sein ganzes Hirn ist den Ärzten zufolge geschädigt. Alfie soll sich nicht bewegen, sprechen und hören können. (dpa)