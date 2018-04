Wien – Zwei internationale in Salzburg agierende Drogenbanden hat die Polizei in den vergangenen Monaten zerschlagen: Während eine Tätergruppe Schleppungen mit Suchgiftschmuggel kombinierte und hauptsächlich hochwertiges Marihuana am Hauptbahnhof verkaufte, waren im Fall zwei Mitglieder der niederländischen Rockergruppe Satudarah beteiligt. Rund 80 Haftbefehle waren das Ergebnis der Ermittlungen.

Während der erste Fall so unmittelbar in Zusammenhang mit der Migrationswelle stand, wie der Salzburger Landespolizeidirektor Franz Ruf am Freitag bei einer Pressekonferenz im Innenministerium erläuterte, handelte es sich bei den Rockern um eine „Ausweichbewegung“. Die Gruppierung wurde 2015 in Deutschland verboten und wollte sich in Österreich ein neues Standbein schaffen. Haupttäter bei den Satudarah-Rockern war ein niederländischer Staatsbürger mit dem Szenenamen „Shorti“, bei dem Kokain mit hohem Reinheitsgrad sichergestellt wurde.

Der Kopf der zweiten Tätergruppe war ebenfalls Niederländer, der seinen Wohnsitz jedoch in Großbritannien hatte und gebürtiger Afghane ist. Bei den beiden Banden wurden jeweils diverse Suchtgifte sichergestellt, neben Cannabisprodukten und Kokain beschlagnahmte man auch acht Kilogramm Amphetamin. Neben den Dealern wurden auch Hunderte Konsumenten ausgeforscht und angezeigt. (APA)