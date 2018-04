Fritzens – Nach einem Leichenfund am Freitag in Fritzens geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Flurreiniger entdeckten gegen 14 Uhr am Innufer hinter dem Fußballplatz im Gestrüpp die in einen Plastiksack eingewickelte Männerleiche. Die Leiche war nur oberflächlich eingegraben und mit Ästen bedeckt worden. Der Tote wies schwere Kopfverletzungen auf.

Die Tat dürfte laut Polizei bereits mehrere Monate zurückliegen. Die näheren Umstände sind noch nicht bekannt. Beim Fundort der Leiche dürfte es sich laut Exekutive nicht um den Tatort handeln. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat eine Obduktion angeordnet. (TT.com)