Kufstein – Auf Drogenersatzstoffe hatten es Einbrecher in der Nacht auf Freitag in Kufstein abgesehen. Gegen 3.40 Uhr zwängten die Unbekannten die beiden Schiebetüren des Eingangs zur Apotheke in der Kinkstraße gewaltsam so weit auseinander, dass sie sich durch die Lücke ins Innere des Gebäudes schleusen konnten. Im Schutz der Dunkelheit brachen sie zielgerichtet einen versperrten Schrank auf und stahlen daraus Drogenersatzstoffe, berichtet die Polizei. Die offene Registrierkasse im Verkaufsraum oder andere Medikamente interessierten die Täter dabei nicht, sie verließen die Apotheke sofort mit ihrer Beute.

Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat etwas Verdächtiges wahrgenommen bzw. gegen 3.40 Uhr Personen im Bereich der Apotheke in der Kinkstraße beobachtet?